Land van Cuijk wil 33 huiskamers: ‘Inwoners moeten elkaar meer gaan ontmoeten’

Maaszieken­huis Pantein haalt opnieuw top 10 best gewaardeer­de ziekenhui­zen

BEUGEN/UDEN - Maasziekenhuis Pantein in Beugen/Boxmeer staat in de top 10 van meest gewaardeerde ziekenhuizen in Nederland. De lijst is gemaakt op basis van scores die patiënten hebben ingediend bij de digitale zorgwaarderingssite Zorgkaart Nederland.

10 december