Linden en Vianen willen nu actie tegen ‘takkeherrie’ van de A73: ‘Waarom gebeurt er aan onze kant niks?’

Een kleine optocht kan ook heel leuk zijn, vraag maar in Grave: ‘Petje af hoor, voor de deelnemers’

GRAVE - In allerijl een optocht organiseren lastig? Nee, hoor. Vraag maar in Grave, waar in navolging van dorpen als Overloon en Ottersum, maandagmiddag zo alsnog carnaval gevierd werd.

28 februari