‘Lokale’ coffeeshop ligt op zijn minst nog jaren buiten gemeentegrens

Daarna is dat ook nog maar zeer de vraag. ,,Er is op dit moment in elk geval geen enkel draagvlak voor”, wijst Moorman op het standpunt dat de gemeenteraden van de vijf voormalige gemeenten Sint Anthonis, Cuijk, Boxmeer, Grave en Mill en Sint Hubert innamen kort voordat ze opgingen in herindelingsgemeente Land van Cuijk. Dat is in oppervlakte de grootste gemeente van Brabant.