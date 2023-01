Luchtacrobatiek bij ‘High Wine’ tijdens de 44ste pronkzitting in het Moesland

SCHAIJK - Elf acts telde de 44ste pronkzitting in het Moesland, een feestelijk avondvullend programma. Afgelopen vrijdag en gisteren waren de laatste twee van vier voorstellingen, in een uitverkochte Phoenix.

Dans, sketches, tonpraten, stom toneel; er stond van alles op het programma. Ook was er een verrassingsact. Op verzoek van prins Djarek maakte oudgediende Gert van Boxtel weer eens zijn opwachting. De prins is groot fan van de 70-jarige, die in het verleden 28 jaar heeft meegedaan aan de Moeslandse pronkzittingen maar de laatste 11 jaar niet. Ze traden samen op.

Het thema was ‘feest’ omdat het de 44ste pronkzitting was. De groep Moeskantje deed daarom een feestelijke dans. Ook was er een act met acrobatiek in de lucht (aan/op buizen): ‘High Wine’, een specialiteit van bar restaurant De Lucht.

Beginners dansen de sterren van de hemel

Bij de act van Extra Smeuiig zetten vier mensen in kostuum het publiek op het verkeerde been door nogal klunzig te beginnen met dansles. Even later kwamen vier anderen in dat kostuum uit de coulissen om de sterren van de hemel te dansen.

Ben de snelste was terug als gemeenteambtenaar om de gemeente Maashorst op de hak te nemen (hij werkt in het dagelijks leven bij de gemeente). Een ander terugkerend thema was de moeskopmunt, de afgeschafte carnavalsmunt, bijvoorbeeld bij de Invisible Man die vanuit de coulissen met beelden op een scherm zijn act opvoerde.

Volledig scherm De verrassingsact met optreden van oude bekende Gert van Boxtel samen met prins Djarek. © Thomas Segers/Van Assendelft