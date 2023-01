Maashorst schiet 500 euro energietoeslag voor aan minima

Maashorst sluist het geld door dat vanuit Den Haag daarvoor beschikbaar wordt gesteld. De extra 500 euro zou eigenlijk pas net voor de zomer uitbetaald worden omdat dan de wetgeving pas rond is. Maashorst wil daar niet op wachten en schiet het bedrag daarom vast voor. ,,Want in de zomer is het te laat", zegt verantwoordelijk wethouder Ramona Sour. ,,Mensen krijgen nu de eindafrekening binnen en kunnen het geld goed gebruiken.”

Bijzondere bijstand

In totaal 2700 inwoners van de gemeente Maashorst krijgen deze energietoeslag, het aantal aanvragen lag nog hoger. Wie in 2022 al 1300 euro ontving krijgt automatisch de resterende 500 euro op zijn rekening.

Voor inwoners die buiten deze overheidsregeling vallen maar ook moeite hebben met het betalen van alle rekeningen, heeft de gemeente Maashorst ook geld gereserveerd voor bijzondere bijstand. ,,Per aanvraag wordt bekeken wat nodig is. Zo weten we zeker dat het geld op de goede plek terecht komt. In ons bestuursakkoord zeggen we dat we schulden willen voorkomen, en dit helpt daarbij”, aldus wethouder Sour.