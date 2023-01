Man (24) uit Boekel gepakt met 1100 cobra’s in huis

Boeren in Westerbeek maken gas uit mest: ‘Eén koe is goed voor 600 kuub aardgas per jaar’

WESTERBEEK - Zeven of acht melkveebedrijven en mogelijk een varkensbedrijf, allemaal in Westerbeek, willen elk op eigen terrein mest vergisten tot opgeteld ruim 1 miljoen kuub biogas. Via een gezamenlijk gasnetwerk wordt dit het reguliere aardgasnetwerk ingepompt.

3 januari