Man (56) onder invloed van stemmen door het lint bij bezoek aan huisartsenpraktijk in Grave

Agressief en bedreigend

De verdachte was een Iraanse vluchteling, die al geruime tijd in Nederland verbleef. De man, een notoire veelpleger, zat na het plegen van een straatroof al eens twee jaar lang in een Instelling voor Stelselmatige Daders.

Stemmen in zijn hoofd riepen in drie talen ‘vieze woorden’

De man stond behalve de vernielingen in de huisartsenpraktijk in Grave, ook terecht voor de belediging van een stel boa’s op 22 april. Die schold hij uit toen ze hem aanspraken, omdat hij zonder kaartje in de bus zat. De Iraniër gaf aan dat hij wel een ticket had, maar dit had weggegooid. Het schelden kwam ook door de stemmen: die riepen in zijn hoofd in drie talen ‘vieze woorden’.