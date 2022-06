Man en mol bezorgen Mientje Wever trofee en lovend juryrapport

Mol vervloekt

En dat allemaal in het Boxmeers dialect. ,,Mijn grote liefde.” Dat ze nu voor de derde keer de dialectpenning in ontvangst mocht nemen, noemt ze ‘de kroon op mijn werk’. Ze is de enige dichter en verhalenverteller die dat voor elkaar kreeg.

De wedstrijd wordt gehouden door Stichting Brabants Dialectenfestival in samenwerking met Stichting Erfgoed Brabant. Een jury bepaalt wie er per categorie voor de penning in aanmerking komt. ,,De vier neerlandici in de jury waren het eens dat mijn gedicht het beste was. Zo’n juryrapport is nog mooier dan de prijs, een trofee. Dit is de kers op de taart.”