Martien werd toegetakeld door criminele asielzoeker in Overloon, maar ‘ik gun ze de beste opvang’

,,Half vier, 19 oktober 2020”, weet Overlooner Martien Hendriks moeiteloos uit zijn geheugen op te lepelen. ,,Stond er ineens een jongeman in mijn huis met een mes in de hand om ons huis leeg te roven.



We raakten in gevecht. Door vuistslagen liep ik een hersenschudding op, mijn kaak raakte ontzet, ribben braken, mijn oog was kapot en een paar tanden lagen eruit”, vertelt de man uit Overloon.



In het begin had hij er vaker nachtmerries van dan nu. ,,Het is nu wat minder, maar het verdwijnt nooit helemaal.” De asielzoeker die Martien mishandelde, kreeg 2 jaar gevangenisstraf.