Meer dan helft van jongeren heeft psychische klachten, een op de vijf is een zware drinker

Ook zonder De Veldschuur houdt Overasselt zijn hippieach­ti­ge festivalle­tje aan de Maas

OVERASSELT - In de lente en zomer verzamelden tientallen Overasseltenaren zich elke zondag buiten bij De Veldschuur aan de dijk. Een bandje speelde, er was koffie, bier en soep, er waren tosti’s. Nu De Veldschuur wordt verbouwd door een nieuwe eigenaar, blijft het ‘hippiefestivalletje’ in het open veld toch bestaan.