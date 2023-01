Met 80 door de bebouwde kom? Dat kan alleen in ’t Wild

Wachttijd voor sociale huurwoning kruipt richting 10 jaar, soms meer dan 700 reacties op loterijwo­ning

GRAVE - De wachttijd voor een sociale huurwoning in de gemeente Land van Cuijk is vorig jaar opnieuw toegenomen. Wie via woningcorporatie Mooiland een woning kreeg toegewezen, had een gemiddelde inschrijftijd van 9,2 jaar. In 2021 bedroeg dat nog 8,2 jaar.

