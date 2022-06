Met de fietsbus naar de overkant; fietspad en rijbanen brug bij Grave tijdelijk dicht

GRAVE - Het wordt voor weggebruikers die bij Grave de Maas over willen steken de komende maanden nog even afzien. Tot en met begin september wordt de John S. Thompsonbrug meerdere keren afgesloten. Zowel de rijbaan als het fietspad wordt voorzien van nieuw wegdek.

Voor de komende maanden is gekozen omdat er volgens Rijkswaterstaat dan vanwege vakanties minder verkeer is.

Maximaal acht personen

Het fietspad is van 20 juni tot en met 17 juli en van 22 augustus tot en met 4 september afgesloten. Fietsers hoeven echter in die periodes niet om te fietsen via Ravenstein of Cuijk. Voor hen, en voor voetgangers, worden er busjes ingezet.

Die mogen in die periode wel gewoon over de brug. ,,Busjes voor maximaal acht personen”, legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. ,,De busjes hebben een aanhanger, waar de fietsen of scooters in kunnen. Als er iemand met een bakfiets komt, kan die ook wel mee, maar dan kunnen er minder andere fietsen in.”

Op doordeweekse dagen rijden er tussen zes uur in de ochtend en zes uur 's avonds drie pendelbusjes en in de avonduren één. In de weekeinden zullen er, zo is de planning van Rijkswaterstaat, van acht uur 's ochtends en acht uur 's avonds twee busjes rijden en in de avonduren ook weer één busje.

25 minuten

,,In en uitladen duurt tussen de 5 en 10 minuten. De rit naar de overkant neemt 5 minuten in beslag. Je bent dus tussen de 20 en 25 minuten kwijt”, aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat. ,,De busjes rijden als ze vol zijn, maar als er minder fietsers of voetgangers zijn steeds na maximaal 5 minuten wachten. In- en uitstappen kan op de Koninginnedijk in Grave en de Sluisweg in Nederasselt.”

Rijbanen dicht

De rijbanen voor wegverkeer zijn van 25 juli tot en met 21 augustus 2022 dicht. Er worden dan omleidingsroutes ingesteld. Het fietspad over de brug is dan wel te gebruiken voor fietsers en voetgangers.

Het hele jaar wordt nog gewerkt aan het schilderen van de bogen van de brug. Daar heeft het verkeer verder geen last meer van.