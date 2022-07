Met subsidie komt het tijdens de Vierdaagse allemaal goed in Cuijk

CUIJK - Het begint komende vrijdag met het Pleinfeest Cuijk Cocktail The Party en eindigt een week later met de doorkomst van duizenden lopers: De Vierdaagse. Er zijn dit jaar dus weer gewoon Vierdaagsefeesten in Cuijk zijn. Al is dat niet zo gewoon. Want het comité dat de activiteiten altijd organiseerde is gestopt. Een aantal horecaondernemers in Cuijk ging aan de slag.

Met behulp van een subsidie van 24.000 euro van de gemeente Land van Cuijk. En dat is fors meer dan de 10.000 euro die in het verleden werd gesubsidieerd. ,,Omdat we het belangrijk vinden dát er iets te doen is in Cuijk", verklaart wethouder Maarten Jilisen de hoogte van het toegekende bedrag. ,,En er was te weinig tijd om nog echt op zoek te gaan naar sponsoren.”

Podium

De subsidie wordt voor een belangrijk deel gebruikt om het podium op de Maaskade te bouwen.

Na de feesten van vrijdag op het Kerkplein, waar wel een kaartje voor gekocht moet worden, is zaterdag het Rooie Loperconcert van het Vierdaagse Orkest in de schouwburg (toegang 17,50 euro). Zaterdagavond is er op het Kerkplein ook weer een Pleinfeest. Zondagmiddag is daar wederom een Pleinfeest (kaarten 10 euro) en is er in de tuin bij café De Kansas een Biergarten.

Dinsdag speelt Orkest Koninklijke Marechaussee op de Maaskade en woensdagavond is bij de Maas een Vierdaagse Zeskamp.

Proefsluiting

Donderdag is traditioneel de dag van de proefsluiting van de pontonbrug over de Maas. Inclusief de landing van parachutisten. Dan speelt ook het Vierdaagse Orkest en is er het pontonniersbal. Ook zijn er bij de diverse horeca verschillende optredens.

Vrijdag, de Dag van Cuijk, komen de deelnemers van de Vierdaagse door Cuijk. Met dj's op de Maaskade, het Vierdaagse Orkest op het Maasplein, het Vrijwillig Fanfarekorps der Genie en het Seniorenorkest voor het gemeentehuis.

Niet te vergeten dat de lopers vrijdagochtend al bij Grave het Land van Cuijk in komen en dat donderdag de deelnemers aan de 50 kilometer door het Gennepse centrum lopen.