Michel, die zijn vriendin hielp bij zelfeuthanasie, gaat in hoger beroep tegen uitspraak rechter

Eigenaar wil rotte kies van Mook zo snel mogelijk slopen: ‘Het is echt geen gezicht’

Het is bepaald geen visitekaartje voor het dorp: het half gesloopte gebouw van de voormalige Rabobank in Mook is veel dorpsbewoners een doorn in het oog. Al meer dan een jaar lang staat de ruïne lelijk te wezen langs de Groesbeekseweg, een belangrijke entree van Mook. Maar de sloop nadert.