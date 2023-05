Militracks Overloon is met 150 voertuigen groter dan ooit: meerijden met Duits oorlogstuig is hoogtepunt

MET VIDEO Cornelia (73) draait aan het wieltje en sterft: 'Ik denk ook steeds, wat doe ik hier nog?’

Alles is gezegd. Het is tijd om te gaan. Het infuus met het middel dat haar zal doen sterven is aangesloten in de arm van Cornelia (73). Ze draait aan het wieltje, sluit de ogen. En sterft.