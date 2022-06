Millenaar lichtte Ziggo jarenlang op: fraude met modems en routers kostte bedrijf meer dan 175.000 euro

Bestelbus­je mist afslag in Haps door laaghangen­de zon: eindigt zijwaarts in sloot

HAPS - Een bestelbusje is donderdagochtend op de Kwekersweg in Haps tegen een schrikhek aangereden en in een sloot terecht gekomen. De automobilist kwam met de schrik vrij en bleef ongedeerd.

23 juni