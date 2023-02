Minder wagens, maar verlichte optocht in Boxmeer blijft mensen trekken

Loopgroe­pen vermaken publiek in Zeeland

ZEELAND - Het waren bij De Smouskes in Zeeland vooral loopgroepen, die de optocht vorm gaven. Loopgroepen, die op originele wijze iets uitbeeldden of die met een fraai dansje of met een act het publiek langs de route vermaakten. De stoet liep – voorafgegaan door de plaatselijke muziekvereniging -door het centrum van Zeeland en werd gadegeslagen door een groot publiek, dat zich kostelijk kon vermaken.