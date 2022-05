Na bed & breakfast wacht Jan en Carolien de uitdaging van een kasteel

Gouden Leeuw leeft met nieuwe eigenaar voort: ‘Ik word straks vaste klant op mijn eigen terras’

Of Napoleon ooit in De Gouden Leeuw in Grave heeft geslapen? Mogelijk. Het is slechts een van de vele verhalen over het eetcafé in Grave. Nathalie van den Heuvel heeft het verkocht. Maar De Gouden Leeuw blijft bestaan. Zoals dat al eeuwen het geval is.

24 april