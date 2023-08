Na dreigement is de gestolen rookmachine weer terug, maar waar is het lichtapparaat?

Handteke­ning van NEC-spe­ler maakt bouwwerk in tijdelijk dorp Duuk compleet

Het is volle bak bij veel vakantiebouwdorpen in de regio Nijmegen. Honderden kinderen komen af op de spelactiviteiten en bouwen er hutten. Een bezoek van NEC-spelers aan Bouwdorp Duuk is de kers op de taart.