Na vijftien jaar weer vertraging voor stokoude vetfraudezaak Land van Cuijk

Wat is jouw top 3? Rollator, pingelen of schrale bilnaad? Welk woord is het mooist in het Nimweegs? Stem mee!

Wat is het mooiste woord in het Nimweegse dialect? Op die vraag aan onze lezers kwamen vele tientallen reacties. Een vakkundige jury koos er uiteindelijk tien uit die nu in een finale poll de strijd met elkaar aangaan. Welk woord gaat winnen? Stem mee op dg.nl/nimweegs.