Nachtelijke klikobranden geblust in Boxmeer

Vuur van de Vrijheid wil onderweg nog wel eens doven

GRAVE – Het zou niet zo mogen zijn, maar het vuur van de vrijheid is geen vlam die constant brandt. Kijk maar naar Oekraïne. Maar ook de lopers die het Vuur van de Vrijheid per fakkel op Bevrijdingsdag van Wageningen naar het Land van Cuijk brachten, hadden moeite het vuur in leven te laten.

6 mei