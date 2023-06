Natuur ziet geel van de dorst, op landgoed Tongelaar weten ze precies waar dat allemaal pijn gaat doen

Slachtof­fer inbraak breekt in bij man van wie ze denkt dat hij dierbare foto’s stal: ‘Ik ben er echt niet trots op’

Bij een inbraak in haar woning raakte ze dierbare foto’s van haar overleden vader kwijt. Toen ze een tip kreeg over wie het mogelijk had gedaan, brak ze op haar beurt daar, in Wijchen, met anderen in. De bewoner kreeg stevige klappen. Maar ze vond haar foto’s niet.