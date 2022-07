Neije Krant Mill verschijnt in zomer minder vaak

Veel geluids­over­last door werk aan brug Grave

GRAVE/NEDERASSELT - Het werk aan de brug tussen Grave en Nederasselt brengt flink wat lawaai met zich mee. Direct omwonenden zijn daarvoor in een brief gewaarschuwd, maar op Facebook wordt geklaagd dat iedereen in Grave en Nederasselt wel gewaarschuwd had mogen worden. Het geluid draagt ver.

28 juli