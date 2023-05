Nest in de grond: bijen maken glijen even onmogelijk

UPDATE Zedendelin­quent slaat per fiets op de vlucht en ontsnapt aan begeleider Pompekli­niek: ‘Totaal niet verrast’

Een zedendelinquent van de Pompekliniek in Nijmegen is maandagmiddag ontsnapt. Hij was op begeleid verlof. Zijn advocaat Job Knoester bevestigt dat het om Bert O. gaat, een man die over een periode van meer dan vijftien jaar in vier verschillende tbs-klinieken heeft gezeten.