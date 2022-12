Niel-Jan en Karin maken al jarenlang prijswinnende logo's: ‘Ze gaan lang mee’

Niel-Jan Weijsters en Karin Kooij uit Grave zullen het niet snel over zichzelf zeggen. Toch valt niet te ontkennen dat ze iets kunnen. Anders val je niet voor de tiende keer in de prijzen bij de Wolda (en de voorganger ervan), een wereldwijde competitie voor logo’s en huisstijlen.

Dertig jaar ervaring

Ze ontwierpen eerder al de huisstijl van de gemeente Grave, waarmee ze wonnen. Ze werken voor Visio in Grave, waarmee ze wonnen. ,,Veel logo’s die we vroeger hebben gemaakt, bestaan nog steeds", zegt Weijsters. ,,Dat vind ik een compliment. Wat we maken is niet voor even, het gaat lang mee.” Al kun je er natuurlijk niets aan doen dat de gemeente Grave door een herindeling inmiddels niet meer bestaat en het logo - hoe goed gekozen ook - niet meer wordt gebruikt.