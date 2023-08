‘Niemand bekommerde zich om mensen zoals wij, we werden verwaarloosd’

Ton werkt al 50 jaar vol vreugde bij zijn ‘liefde op eerste gezicht’, en dit is zijn geheim

Het was liefde op het eerste gezicht. Toen Ton Kremers op 16-jarige leeftijd ‘op excursie’ ging en binnenwandelde bij machinebouwer Stork Brabant in Boxmeer, was hij verkocht. Hier wilde hij werken, per direct. Vijftig jaar later werkt hij nog steeds bij dezelfde werkgever, tegenwoordig Contiweb in Beugen.