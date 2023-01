Nieuwe hal voor dierenvaccins in Boxmeer: ‘Ook in Vietnam willen ze goed voor hun knuffelkonijn zorgen’

Afvalver­wer­ker Blink kon door nalatig­heid bestuur­ders in regio de regels overtreden

HELMOND/GEMERT-BAKEL - Klopt het dat er jarenlang veel te veel geld is betaald voor het verwerken van afval in de regio Helmond? Het heeft er alle schijn van dat dit zo is. En dat er daardoor mogelijk veel gemeenschapsgeld is verkwist.

9:00