Nieuwe kappersopleiding Uden start op zijn vroegst pas dit najaar

UDEN - Bij gebrek aan voldoende leerlingen start de nieuwe kappersopleiding in Uden niet deze maand maar op zijn vroegst dit najaar. De kleinschalige opleiding tot haarstylist is een samenwerking tussen het Koning Willem I College en het particuliere opleidingscentrum ZIIN.academy dat in Uden al een vestiging heeft.

De twee instellingen wilden aan het Mondriaanplein in Uden eigenlijk deze maand van start gaan. ,,Maar we hadden niet genoeg studenten. Er moeten er minimaal acht zijn”, legt Marielle van Gemert-Ruijs uit, onderwijsmanager voeding, gastvrijheid en uiterlijke verzorging bij het KW1. Volgens haar is er voldoende belangstelling maar was het probleem dat scholieren eerst hun vmbo-opleiding afgerond moeten hebben en dat is meestal pas rond de zomer.

Twee op de lijst

De start is daarom opgeschort naar september als er naar verwachting wel genoeg studenten zijn. Twee leerlingen staan in elk geval al op de lijst. De nieuwe opleiding is een zogeheten bbl-leerweg oftewel beroepsbegeleidende opleiding waarbij de studenten leren en werken combineren.

Een bbl-opleiding betekent doorgaans dat studenten één dag in de week naar school gaan en vier dagen per week werken bij een erkend leerbedrijf. Voor studenten van de opleiding haarstylist geldt dat zij minimaal drie dagen (24 uur) per week werken. De opleiding bestaat vooral uit praktische en vaktechnische lessen, verzorgd door gekwalificeerde docenten uit de praktijk.

Bijna zekere baangarantie

Kleine groepen studenten - maximaal tien kappers-in-wording - leren alle vaktechnieken van het kappersvak. Om toegelaten te worden moeten de studenten - naast hun diploma, minimaal vmbo kader - zelf een stageplek regelen bij zo’n erkend leerbedrijf.

Volgens Marielle van Gemert-Ruijs is de kans op een baan vrijwel gegarandeerd: ,,Er dreigt een groot tekort aan kappers. Als kapper kan je direct aan de slag.” ZIIN.academy staat voor ‘Zin In Iets Nieuws’ en biedt ook de opleiding tot schoonheidsspecialist aan.