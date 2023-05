Nieuwe school Peelrand aast op plek Merlet in Mill

Voorvech­ters ‘nieuwe school’ Mill kijken ook richting Uden en Nijmegen

MILL - Over een maand moeten er scenario’s op tafel liggen hoe inwoners van Mill zelf een nieuwe kleinschalige vmbo-school kunnen beginnen. In de tussentijd roept het Millse burgerinitiatief voor behoud van voortgezet onderwijs in Mill ouders op om hun kinderen gewoon aan te melden voor het te sluiten Merletcollege in het dorp.