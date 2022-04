Nieuwscafé: de eerste keer is ook de laatste

BOXMEER - Er komt een einde aan het Gelderlander Nieuwscafé. Komende vrijdag is het de allerlaatste keer dat het praatprogramma in De Weijer in Boxmeer wordt gehouden. Het is, na corona, de eerste keer dit jaar dat het Nieuwscafé gehouden kan worden.

Voor de laatste editie van het Nieuwscafé zijn interessante gasten uitgenodigd. Zo komt Bas Wijnen uit Boxmeer vertellen hoe het met hem gaat. In 2017 was hij al eens te gast. Toen vertelde hij over de beroerte die hij als 27-jarige had gehad. En wat het met hem had gedaan. Nu is hij vijf jaar verder. En zet hij zich in voor jonge mensen die een beroerte hebben gehad.

Radio 538

Ook te gast is Coco Hermans. De Boxmeerse is sinds november 2020 radiodirecteur bij Radio 538. Wat doet een radiodirecteur eigenlijk? Heeft Hermans invloed op de programma’s die dagelijks op de radio te horen zijn? En wie er wel en niet een plekje krijgen achter de microfoons van de zender? En wie is eigenlijk de baas? John de Mol of Coco Hermans? Komende vrijdag komen daar de antwoorden op.

Bouke de Bruin is vrijdag ook een van de gasten op de bank van het Nieuwscafé. Daarmee wordt een oude belofte ingelost. Namelijk dat de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen uitgenodigd zou worden. Lijsttrekker en inmiddels wethouder De Bruin kan als geen ander vertellen over hoe het gaat met de nieuwe, grote gemeente Land van Cuijk. Over de verschillen met de kleinere gemeente Boxmeer waar ze al wethouder was.

Gitarist

De laatste gast van de middag, en dus van het Nieuwscafé, is Bart-Jan Baartmans. De muzikant uit Boxmeer die zo vaak te hulp schoot als er weer eens een muzikale gast gezocht werd voor het Nieuwscafé. De gitarist kan vertellen hoe hij als artiest corona heeft overleefd en wat zijn plannen in de nabije toekomst zijn.

Het Gelderlander Nieuwscafé is vrijdag in De Weijer in Boxmeer van 17.00 tot 18.00 uur. De toegang is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig.