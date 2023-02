Noorderlicht zelfs te zien in Brabant: ‘Zó zuidelijk had niemand verwacht’

VideoHet noorderlicht was afgelopen nacht zichtbaar boven onze provincie. En hoewel het natuurverschijnsel nog veel beter waarneembaar was in het noorden van Nederland, genoten Brabanders daar met volle teugen van. Op sociale media worden dan ook volop plaatjes gedeeld.

,,Dat hij zó zuidelijk zou komen had niemand verwacht”, zegt weerman Wouter van Bernebeek. Hij maakte zelf schitterende beelden in Cuijk. De meteoroloog waarschuwde vlak voor het gebeurde al fotografen dat de zonnestorm ons land zou kunnen bereiken. ,,We kunnen volgen wat een zonnewind doet. Als die naar beneden duikt, naar het zuiden, weet je dat er kans is op noorderlicht dat te fotograferen is.”

Het noorderlicht is normaliter vooral te zien in noordelijk gelegen landen, bijvoorbeeld in Scandinavië. Afhankelijk van de richting en de kracht worden de deeltjes van de zonnestorm naar het zuiden geblazen. Nu dus bovengemiddeld ver.

De laatste keer dat het noorderlicht - ofwel het poollicht - te zien was in Nederland was in 2015. We moeten hier namelijk het geluk hebben dat de zonnestorm zeer krachtig is, dat hij onze kant op wordt geblazen én dat het hier helder weer is. ,,We hadden echt veel geluk, het viel goed.”

Beelden van het noorderlicht boven Brabant onder de video.

Noorderlicht

Het noorderlicht wordt op 800 tot 1000 kilometer boven het aardoppervlak veroorzaakt door een wolk van elektrisch geladen deeltjes die afkomstig is van de zon. Die deeltjes worden met een snelheid van 300 tot 700 kilometer per seconde de ruimte in geslingerd. In de atmosfeer botsen deze deeltjes met zuurstof- en stikstofdeeltjes waardoor er energie vrijkomt en er kleuren te zien zijn aan de hemel. Door het aardmagnetisch veld worden de elektrisch geladen deeltjes aangetrokken richting de noordpool en de zuidpool.

Vanavond nog een keer?

Het is onmogelijk te voorspellen wanneer en waar het verschijnsel zich voordoet. Volgens Weeronline zijn er maandagavond weer kansjes dat het noorderlicht te zien is, vooral in Noord-Nederland. Die wordt helaas niet zo fraai als zondagavond. Het wordt sowieso lastig om het te zien, aangezien er in de avond en nacht naar dinsdag meer bewolking is.

Wie het noorderlicht toch wil proberen te spotten doet er goed aan om een open plek zonder lichtvervuiling op te zoeken. Zoek in de richting van het noorden. Voor echte fanatiekelingen is er de Noorderlicht App. Deze week zijn overigens ook Jupiter en Venus goed te zien. Dat zit zo.

Bekijk hieronder beelden van het noorderlicht in de nacht van zondag op maandag boven Brabant.

Volledig scherm Het noorderlicht vanuit de buurt van Den Bosch. © Ellen Floor-Valenteijn

Volledig scherm Het noorderlicht vanuit Budel. © Nikky Segers

Volledig scherm Het noorderlicht te zien vanuit Soerendonk. © Gerry de Wert