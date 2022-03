Oekraïners op vakantiepark: beetje weldaad, beetje geld verdienen

In Beuningen zorgde de opvang van Oekraïense gezinnen in een vakantiepark toch voor veel gedoe?

Inderdaad was de gemeente Beuningen niet blij met een particulier die vorige week twee Oekraïense gezinnen in zijn vakantiehuisje onderbracht op vakantiepark ’t Broeckhuys. Hier speelde op de achtergrond een andere discussie mee.



Deze eigenaar heeft in het verleden arbeidsmigranten gehuisvest in 26 huisjes op hetzelfde park, voorheen De Groene Heuvels. Uiteindelijk is het de gemeente gelukt om er weer een ‘recreatief’ vakantiepark van te maken. Maar dat heeft jaren gekost. De gemeente wil herhaling voorkomen. Per direct is daarom gezegd dat deze Oekraïense gezinnen zo snel mogelijk naar reguliere opvang moeten.