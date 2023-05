Om goed in de gaten te houden, zegt Rob Poel: ‘Toegankelijkheid voor gehandicapten’

Kwetsbare ouderen Land van Cuijk kunnen mogelijk langer in eigen omgeving wonen, maar wel met hulp

Kwetsbare ouderen krijgen in Land van Cuijk meer mogelijkheden om toch langer in eigen dorp of wijk te kunnen blijven wonen, of op een andere plek met professionele zorg. De gemeente is hierover in gesprek met Buurtwonen, een nieuw landelijk woonzorgconcept. Zorgwethouder Willy Hendriks-van Haren is enthousiast.