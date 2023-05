OM: ‘Stichter brand in de Oliestraat in Grave moet terug naar de gevangenis’

UPDATE | MET VIDEO Eigenaar uitgebran­de auto in hartje Grave: ‘Hier hadden doden kunnen vallen’

GRAVE - In de nacht van zondag op maandag ging in de Oliestraat in Grave een auto in vlammen op. Meerdere woningen zijn door de vlammenzee beschadigd geraakt. De eigenaar van de auto beseft dat de straat door het oog van de naald is gekropen.