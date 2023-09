Ondernemer in olie en gas uit Vierlingsbeek gaat namens Brabant zaken doen met boeren: ‘Dat lukt ook zonder de BBB’

Update | Met video Stuw hersteld en waterpeil hoog genoeg: schepen kunnen weer varen over de Maas bij Grave

Schepen mogen weer over de Maas varen bij Grave. Het gat in de stuw is zaterdagavond hersteld. Daardoor is het waterpeil weer flink gestegen. Bij onderhoud van de stuw is het vrijdag flink misgegaan: twee schotten zijn uit de stuw geslagen en hierdoor liep de Maas ‘leeg’.