Onkruid langs de weg, voorlopig is Sint Hubert er nog niet van af: ‘Zonde van het geld’

Ervaren politica volgt wethouders­kan­di­daat Van Daal op in gemeente­raad Land van Cuijk

WILBERTOORD - Francien van Berlicum uit Wilbertoord is de opvolger van Erik van Daal voor Team Lokaal in de gemeenteraad van Land van Cuijk. Van Daal is benoemd tot wethouder in Venray, vandaar dat er een plek vrij komt.

10 juni