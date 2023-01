Onvrede gedupeerden watersnood Limburg over niet-vergoede schade

Mensen wiens huis en bezittingen zijn beschadigd tijdens de watersnoodramp in Limburg in de zomer van 2021 wachten in veel gevallen nog steeds op compensatie. Vooral in het zwaarder getroffen Zuid-Limburg leven gevoelens van onvrede, zo blijkt uit een gesprek tussen Tweede Kamerleden, bewoners, ondernemers en regionale bestuurders.

Schade aan woningen en de inboedel die burgers niet hadden kunnen verzekeren, zou voor 90 procent worden gecompenseerd volgens een regeling van het toenmalige demissionaire kabinet-Rutte III. Daarmee zijn volgens een deel van de gedupeerden valse verwachtingen gewekt. Zo ziet Vanessa de Rond dat de praktijk anders is in de gemeente Meersen waar ze wethouder is: 1500 inwoners blijven met niet-vergoede schade zitten van vaak tienduizenden euro’s.

Mensen met schade aan inboedel met een lage dagwaarde - bijvoorbeeld een tien jaar oude bank die moet worden vervangen door een nieuwe - hebben de portemonnee moeten trekken om nieuwe spullen aan te schaffen. In de loop van de tijd is er volgens de wethouder ook schade bijgekomen die het gevolg is van de ramp, zoals plinten die maanden later loslaten of scheuren in het huis. Bovendien is ook de psychische schade groot volgens De Rond. Tevens is niet alle schade vergoed, zoals aan tuinen. Gedupeerde bewoners die aanwezig zijn bij het gesprek herkennen zich in dat beeld.

Burgemeester Antoin Scholten van Venlo vindt juist dat burgers over het algemeen goed zijn gecompenseerd. Er zijn ‘nog steeds inwoners die in de problemen zitten’ waar hij voor op wil komen, maar over het algemeen is hij tevreden over hoe ze zijn gecompenseerd. Dat leidt weer tot verbazing bij wethouder De Rond, inwoners van Meerssen en Kamerleden die andere signalen hebben gehoord. Scholten vermoedt dat het beeld zo anders is omdat inwoners in meer zuidelijk gelegen delen van de provincie harder zijn geraakt door de ramp.

Compensatie

De wethouder van Meerssen pleit voor een eenvoudige regeling van 20.000 euro compensatie per gedupeerde. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan selecteren wie daarvoor in aanmerking komt. Die dienst heeft de compensatieregeling namelijk uitgevoerd en heeft al veel informatie over gedupeerden.

Raymond Knops van het CDA stelt vast dat het bedrag dat het kabinet heeft vrijgemaakt voor waterschade van Limburgers nog niet helemaal is uitgegeven. Hij denkt dat burgers die nog in de problemen zitten daarmee kunnen worden geholpen.

Begin februari debatteert de Tweede Kamer met minister Dilan Yeşilgöz (Veiligheid) over crisisbeleid en dan komt ook de afwikkeling van de schade van de ramp in Limburg aan bod.