Opknap van sporthal en zwembad De Kwel gaat Land van Cuijk 3,5 miljoen euro kosten

Politiek Cuijk verdeeld door twintig jaar oud contract sporthal De Kwel

CUIJK - Staat de gemeente Cuijk in zijn recht met de deal die met Laco, de exploitant van sporthal De Kwel, heeft gesloten? Volgens PvdA’er Rob Poel niet. Volgens hem is er helemaal geen sprake van de verplichting om het contract per 1 januari voor de periode van vijf jaar te verlengen en de gebouwen en grond te verkopen aan het sporthalbedrijf, zoals wethouder Maarten Jilisen wil doen geloven. Jilisen noemt op zijn beurt de brief die Poel heeft opgesteld ‘een juridisch rookgordijn’.