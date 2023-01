Organisatie vindt Winterpark Schijndel beste tot nu toe

,,Eigenlijk is dit de beste editie geweest", zegt Robert van den Brand namens de organiserende stichting. ,,Beter dan de voorgaande jaren. De sfeer was heel goed. Ik denk echt dat mensen veel behoefte hadden aan zo'n evenement.” Dat kan best kloppen want Winterpark kon vanwege corona de afgelopen twee jaren niet worden georganiseerd.

IJshockey, curling en vrij schaatsen

Vanaf 9 december konden bezoekers terecht op de ijsbaan op de Markt. De stichting toverde een gevarieerd en uitgebreid programma voor. Uiteraard met activiteiten die een duidelijke relatie hadden met ijs en de winter, zoals het ijshockeytoernooi, curling en het vrije schaatsen. ,,We houden het niet exact bij ", zegt Van den Brand. ..Maar ik denk dat we gemiddeld zo'n 400 tot 450 schaatsers op de baan hebben gehad.”

Daaronder waren ook de leerlingen van de scholen in Schijndel die er beurtelings te gast waren. De organisatie had daarnaast een programma met optredens van dj's en bands, verzorgd in combinatie met de horecazaken.

Maatschappelijk bijdragen

Tevreden was de stichting ook met het aantal vrijwilligers waarover ze deze keer kon beschikken. ,,Ja in het begin waren we nog bevreesd dat we misschien te weinig mensen zouden hebben. Maar er hebben zich veel vrijwilligers gemeld. Dat zegt ook iets over Schijndel, dat zoveel mensen maatschappelijk willen bijdragen", vindt voorzitter Van den Brand.



