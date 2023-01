Ossenaar (63) aangehouden voor misbruik 71-jarige zus met verstandelijke beperking

Zorgen om kap honderden bomen in Lent: ‘Is dit wel nodig?’

NIJMEGEN - De voorgenomen kap van honderden bomen in Lent leidt tot zorgen bij de Nijmeegse GroenLinks-fractie. Plan is dat bijna zeshonderd bomen in de buurt Koudenhoek tegen de vlakte gaan, omdat er een nieuwe woonbuurt komt. De coalitiepartij vraagt zich af of dat wel nodig is.

