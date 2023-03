Oud-docent uit de Achterhoek treurt om sluiten Merlet: ‘Conformeren aan de eenheidsworst’

Besluit is definitief, Merletcol­le­ge gaat dicht; fusie tussen Elzendaal­col­le­ge en Metameer

MILL - Er is geen weg meer terug voor het Merletcollege in Mill. In opdracht van het overkoepelende schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) moet het definitief de deuren sluiten. Dat zal niet eerder het geval zijn dan aan het einde van het schooljaar 2025-2026. Mogelijk wordt het nog later.