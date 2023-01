Ouderen wooncomplex Boxmeer nog eens dagen zonder lift: ‘Verwarring door geregeld regulier onderhoud’

MET VIDEO Lift in appartemen­ten­com­plex Boxmeer kapot, hulpbehoe­ven­de ouderen zitten ‘gevangen’: ‘Bij brand hier zitten ze als ratten in de val’

BOXMEER - Tientallen hulpbehoevende ouderen in Boxmeer zitten tot hun grote teleurstelling voorlopig ‘gevangen’ in hun eigen huis. De lift in hun appartementencomplex Musette is al een week stuk. Traplopen is geen optie. ‘Dit is niet voor het eerst dat de lift kapot is’, klinkt het boos. ‘Ze zeggen dat een nieuwe ketting uit het Midden-Oosten moet komen.’

16 januari