PEC Zwolle-speelsters Noordman, Rutgers en Van de Velde met Oranje O19 naar EK

Brand op terrein voormalig azc Overloon niet door brandstich­ting

De grote brand woensdag op het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum in Overloon is niet het gevolg van brandstichting. Dat meldt de gemeente. ,,We hebben van de hulpdiensten te horen gekregen dat uitgegaan wordt van een technisch defect”, zegt een woordvoerder.