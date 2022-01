Politie houdt tweede Groesbekenaar aan na straatrace in Beugen waardoor zwangere vrouw gewond raakte

‘Legaliseer in nieuwe gemeente Land van Cuijk tijdelijk wonen op camping of vakantie­park’

LAND VAN CUIJK - Legaliseer of gedoog in deze tijden van woningnood permanente bewoning in recreatiewoningen op de camping of vakantiepark in het Land van Cuijk. Dat moet mogelijk worden voor mensen die door omstandigheden hun huis zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

27 januari