Politie is minstens één verdachte Cuijkse kermis mishandeling op het spoor

Nijmegen krijgt winkel met alleen producten van lokale boeren, maar wat willen stadsbewo­ners eten?

NIJMEGEN - Aan de rand van het centrum van Nijmegen komt in het voorjaar van 2023 een Landwinkel met fruit, zuivel en vlees afkomstig van boeren in de wijde omgeving van de stad. De vraag is alleen: wat willen stadse inwoners eten en hoe moet het geproduceerd zijn?

22 november