Politie zoekt met helikopter in Cuijk naar vermist meisje (13) dat op sokken is weggelopen

De politie in Cuijk is woensdagavond met tientallen agenten op zoek naar een 13-jarig meisje uit Cuijk dat al enkele uren wordt vermist. Onder meer een politiehelikopter en het Veteranen Search Team zijn aanwezig in de omgeving van de Hermelijnkwartier in Cuijk.