Rachael J. niet medeplichtig aan doodslag op Frank Schrijen

Carli A. accepteert jarenlange celstraf voor doorsnij­den keel van tonprater Frank Schrijen

BOXMEER - Carli A. berust in zijn gevangenisstraf voor de gewelddadige dood van de bekende carnavalsartiest Frank Schrijen uit Boxmeer. De asielzoeker uit Trinidad en Tobago kreeg in februari dit jaar 16 jaar cel. Hij gaat niet meer in hoger beroep.

5 juli