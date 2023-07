Met Video Zestien dagen lang surprises tijdens Muziekzo­mer Gelderland: Kalina neemt er zelfs 212 mee

Kippenvel. Dat is waar Muziekzomer Gelderland, festival voor liefhebbers van klassiek, jazz en zo’n beetje elk genre daartussenin, op voorsorteert. Het festival begint morgen en strekt zich uit over zestien dagen. Zestien dagen en nog veel meer optredens; kans genoeg dus om jong muzikaal toptalent op de meest bijzondere plekken in de hele provincie aan het werk te zien!