Rennende kerstmannen in Boxmeer: het zijn er niet veel maar ‘dit kan ook Ziggo Dome overkomen’

BOXMEER - Een bescheiden horde hollende kerstmannen heeft zondag voor 1.250 euro bij elkaar gerend in het centrum van Boxmeer. Stilletjes had de organisatie van de Santa Run wel op meer deelnemers gehoopt. Want waar waren de voetbalteams?

Juist in deze tijden vol crisis kunnen gezinnen met weinig geld een steuntje in de rug gebruiken, en de Santa Run is bedoeld als zo’n steuntje. De opbrengst (deelname kost 12,50 euro) is namelijk voor de jaarlijkse kerstpakkettenactie van Sneeuwbal in Boxmeer. Dit jaar deden 75 kerstmannen en -vrouwen mee, onder wie een enkeling in een opmerkelijk kerstmannentenue met aangenaaid rendier tussen de benen.

Volledig scherm Santa Run in Boxmeer, zondag. © Theo Peeters

Tevreden, maar kon beter

,,We zijn super tevreden over het verloop van de dag”, zegt Koert Smedema van de organisatie, al heeft hij wel het gevoel dat de Santa Run nog meer zou kunnen bereiken. ,,Ik wil het niet optekenen als minpuntje, maar we hadden op meer deelnemers gehoopt. Qua beleving was het gezelliger dan de vorige keer. We hopen dat het enthousiasme van nu besmettelijk is.”

Over de opbrengst wil hij hoe dan ook niet te min praten: ,,Als we niets hadden gedaan, hadden dit ook niet voor elkaar gekregen.”

Wachten tot het laatste moment

De Santa Run in Boxmeer is een van de tientallen in Nederland. De eerste was in 2008 in Gorinchem. In Boxmeer was de eerste drie jaar geleden, vlak voor de uitbraak van de coronapandemie: 145 kerstmannen liepen een bedrag van 2370 euro bij elkaar. Ook in 2019 was Rotary Cuijk-Maaskant, een serviceclub van verschillende ondernemers in de regio, de organisator.

Dat het aantal deelnemers wat achterblijft bij de verwachting, is onderdeel van de evaluatie. Misschien is het toch een gevolg van de coronapandemie, zegt Smedema. ,,Ik ben geen expert, maar ik heb me laten vertellen dat mensen zich minder snel laten vastleggen. ‘Ga ik schaatsen of ga ik naar de Santa Run?’ Dat bepalen ze dan op het laatste moment. Die mindset lijkt wel te ontstaan. Als ik dan hoor dat het Grootste Feestcafé van Nederland wordt afgelast vanwege tegenvallende voorverkoopcijfers, denk ik: het kan dus ook de Ziggo Dome overkomen.”

In tegenstelling tot de vorige editie waren er dit jaar minder groepen, zegt Smedema. ,,Vorige keer was het een bedrijfsuitje, deden er voetbalteams mee, buurtverenigingen. Dat hebben we nu minder gezien. Hoe dat komt laat zich lastig verklaren.”

Volledig scherm Santa Run in Boxmeer, zondag. © Theo Peeters