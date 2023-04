Sambeek krijgt sluiscomplex 2.0: met ledlampen

Nieuwe plek voor voetbal­lers maar ook onrust door komst van sportpark

Voetbalvereniging Achates in Ottersum gaat spelen op velden tussen de Goorseweg en de Bredeweg, aan de noordkant van het dorp. Nu is dat nog landbouwgrond. De gemeente Gennep is in overleg met de eigenaren om de grond te bemachtigen. Onrust is er ook al, niet iedereen is even gelukkig met de komst van de voetballers.